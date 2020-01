Potyautasok

Ahogyan elnéztem ezt a két a viháncoló, megelégedett nőt, Cseh Katalint és Donáth Annát a strasbourgi parlamentben, a Magyarországot lejárató felszólalásuk után, eszembe jutott, hogy nagyjából éppen száz éve szólalt fel szintén Franciaországban, Párizsban a magyar békedelegáció elnöke, Apponyi Albert gróf a „gyilkos béke ellen”. Amíg az államférfiúi képességekkel rendelkező magyar arisztokrata a konferencián három nyelven, 1920. január 16-án Magyarország tervezett megcsonkítása ellen küzdött, addig 2020. január 15-én két, a magyarsággal semmi közösséget nem vállaló hölgyemény a Magyarország ellen folytatott, 7-es cikkely szerinti eljárás legfőbb érvelői voltak. Két magyarellenes senki harcolt hazánk ellen, akikről pontosan azt sem tudjuk, honnan jöttek, hová tartanak.

Sőt, szellemi elődeikhez, az 1919-es kommün magyar bolsevistáihoz, vagy a Galilei-kör polgári radikálisaihoz képest – akik akkoriban kevesellették a magyarok megbüntetését, a trianoni békediktátum rendelkezéseit hiányosnak tartották –, ők, a momentumosok száz évvel később még erőszakosabban támadják hazánkat és uszítanak a magyar kormány ellen. Szerintük még a 7-es cikkely szerinti eljárás is kevés, mert az nem hatékony, még keményebben meg kellene büntetni Magyarországot. Gyurcsány Ferenc felesége, Dobrev Klára (a rablógyilkos Apró Antal unokája) pedig reményét fejezte ki, hogy a magát keresztény-konzervatívnak nevező Európai Néppárt a közeljövőben bebizonyítja, hogy nem tud azonosulni azzal a politikával, amelyet a Fidesz képvisel. Végül is Manfred Weber vezetésével bebizonyította. A liberálissá váló Európai Néppárt a 7-es cikkely boszorkányüldözésének pogromjában szégyenszemre nem Lengyelország és Magyarország mellé állt, hanem a balliberális, szocialista parlamenterek mellé.

A PestiSrácokon láthatta mindenki a gyalázatosan viselkedő magyar ellenzéket. Láthatta, ahogy Cseh Katalin, Donáth Anna és Molnár Csaba (DK) uszít és lejáratja Magyarországot olyan hazugságokkal, melyek szerint a magyar kormány rombolja az EU egységét, tíz éve lopja az uniós pénzeket és leépíti a jogállamiságot.

Hasonló hazug módszerrel dolgoztak száz évvel korábban eszmetársaik – Károlyi Mihály, Szabó Ervin, Kun Béla, Szamuely Tibor, Jászi Oszkár, Bőhm Vilmos –, akik azt hazudták a többi között, hogy szörnyű nemzetiségi elnyomás volt Magyarországon. A különbség csak annyi volt azok és ezek között, hogy ők gyilkoltak, gyilkoltattak is. Bár ezektől minden kitelik. Megjegyzem az Országházban, a törvényhozás házában minden nemzeti kisebbség kapott képviseleti helyet és felszólalási lehetőséget. Iskoláikban anyanyelvükön oktathattak. Ennyit a nemzetiségi elnyomásról.

Bárhogyan nézzük, ez egy egyenes vonal, a hazaárulás egyenes vonala.

Ezek sohasem azzal a vonattal utaznak, amivel a magyarok többsége. Nem a nemzetépítés, a hazaszeretet, a kulturális, anyanyelvi, múltbeli összetartozás vonatával utaznak. Ők felkapaszkodott potyautasok, migránsok, idegen országból, idegen pénzekkel érkezők. Idegen érdekeket képviselnek. De vonatjegyet, helyjegyet sem fizetnek. Nem fizetnek semmiért. Szinte elszakíthatatlanok tőlünk. Mint a kullancs, mint a vérszívó pióca, belénk szívódtak. A legnagyobb bajban mindig ellenünk fordultak, pedig magyarul beszélnek. Ez történt a 46 éven át tartó szovjet megszállás idején, amikor is önként és dalolva szolgálták ki a bolsevista diktatúrát, az internacionalista eszmét, amely majdnem katasztrófába vitte hazánkat. De az 1956-os szabadságharc alatt is a függetlenségért harcoló magyarok ellen fordultak. Vezető politikusait, képviselőit ismerjük. Vérbeli és szellemi leszármazottaik folytatják ugyanezt a nemzetvesztést. Most Moszkva helyett Brüsszeltől és Washingtontól várják az utasításokat, a globalizmus és a liberalizmus direktíváit, természetesen busás anyagi támogatásért cserébe. Céljuk Magyarország meggyengítése, a magyar identitás elpusztítása. Ennek nyilvánvaló jele volt, amikor a szocialista Gyurcsány Ferenc vezetésével a megtévesztettek a kettős állampolgárság ellen szavaztak (2004. december 5.), s amivel megtagadták az elszakított nemzetrészek magyarjait.

Ezek a magyarság elleni akciók máig nem szűntek meg. Nyíltan csinálják, és egyre büszkébben. A kérdés az, hogy a magyarok egy kisebbik része meddig támogatja a kollaboránsokat, a Momentum, a DK, az MSZP, a Párbeszéd, a Jobbik stb. árulóit, akiknek a legfőbb ellensége Magyarország. Mikor jön el az ébredés?

A potyautasokat, a kéretlen vendégeket le kell szállítani a vonatról. Nincs helyük közöttünk, ne utazzanak tovább velünk. Persze ez mindannyiunktól, a választóktól függ. A magyarságért fizetni kell: hittel, harccal, szellemi odaadással és szeretettel.